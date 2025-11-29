SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A árvore de Natal do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, foi inaugurada na noite deste sábado (29). Com 57 metros de altura, ela é a maior da capital paulista. O evento de abertura contou com show de luzes no lago e uma apresentação da Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque Ibirapuera.

A árvore é iluminada por mais de 330 mil LEDs e flashes estroboscópicos nas cores verde e amarela da patrocinadora Keeta, empresa chinesa de delivery de comida que começou a atuar na cidade de São Paulo nesta semana.

A novidade deste ano foi o lançamento do mascote Bira, um saruê inspirado na espécie nativa que habita o lugar. Ele foi apresentado durante o evento, em uma projeção no lago do parque.

A expectativa da Urbia, administradora do Ibirapuera, é de superar a marca de 3 milhões de visitantes na programação de Natal conquistada no ano passado.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), prestigiou o evento e disse em tom bem-humorado que a árvore estava mais bonita que a de 2024. "E ano que vem estará ainda mais bonita", afirmou.

Ele também destacou que a capital paulista tem vários pontos iluminados neste ano, como a avenida Paulista, o centro e alguns locais na periferia.

A auxiliar de limpeza Mariana Cristina Felippe Simões, 35, estava com o marido e os quatro filhos. Visitar a árvore do Ibirapuera já é uma tradição da família que mora na Vila Curuça, na zona leste da cidade. "Nós estamos aqui todos os anos. Vale muito a pena para as crianças", disse ela.

A árvore de Natal será acesa e ficará disponível para visitação todos os dias, a partir das 19h30. O show de luzes no lago ocorrerá diariamente às 19h30, às 20h30 e às 21h30. Já a Casa do Papai Noel na Vila de Natal, que é patrocinada pela Natura, ficará disponível aos finais de semana. Todas as atrações são acessadas pelo portão 10 do parque.