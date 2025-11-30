SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos de Allane de Souza Pedrotti e Layse Costa Pinheiro, servidoras assassinadas por um colega dentro do Cefet do Rio de Janeiro, serão velados neste domingo (30).

Allane será velada no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Paciência, na zona oeste do Rio. O velório será realizado na capela 5 do cemitério e está marcado para 12h.

Layse será velada no Cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade. O velório está marcado para a Capela Real Grandeza, às 12h15.

Instituição decretou cinco dias de luto oficial. As aulas estão suspensas no campus Maracanã durante o período.

Duas funcionárias foram mortas a tiros por um colega dentro do campus. Allane de Souza Pedrotti e Layse Costa Pinheiro foram baleadas por João Antonio Miranda Tello Ramos Gonçalves, servidor da instituição.

Suspeito cometeu suicídio após matar as duas mulheres, segundo a Polícia Civil. "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", informou a corporação.

Aulas foram suspensas até o dia 5 de dezembro na unidade de ensino. Durante este período, as atividades administrativas do campus do Maracanã seguirão de forma remota.

Ministro da Educação, Camilo Santana, lamentou o episódio. "Minha solidariedade a toda a comunidade do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), do Rio de Janeiro, cenário da tragédia que culminou na morte de três servidores da instituição na tarde de hoje", publicou no X. Santana também disse que está em contato com a direção do Cefet.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.