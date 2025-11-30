SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma massa de ar seco que passa por São Paulo derrubou a umidade do ar em parte do estado e deixa as temperaturas elevadas neste domingo (30).

Capital, Vale do Paraíba e áreas próximas ao litoral terão máximas de 33ºC. A informação é da Defesa Civil do estado. Na cidade de São Paulo, a manhã começou fria, mas a presença do sol aumentou os termômetros e não há previsão de chuvas.

No interior, as máximas ficarão entre 33°C e 38°C. Ontem, as cidades de Valparaíso e Barretos tiveram as maiores temperaturas do estado, com 37°C e 36,8ºC respectivamente, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

As regiões oeste e norte do estado têm previsão de umidade relativa do ar abaixo de 20%. Com exceção do litoral, todo o resto do estado deve ter umidade abaixo dos 30%, inclusive a capital.

Tempo vai mudar na terça-feira na capital. A entrada de uma área de baixa pressão no estado vai trazer nebulosidade, pancadas de chuva e ventos de até 40 km/h na tarde da terça, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Até lá, segundo o órgão, os dias devem ser de sol e baixa umidade.

COMO EVITAR PROBLEMAS CAUSADOS PELA BAIXA UMIDADE DO AR

Em áreas com entre 20% e 30% de umidade, é importante evitar exercícios ao ar livre entre as 10h e 16h. Umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água também é uma boa dica, segundo cartilha do Hospital de Clínicas de Campinas e a Faculdade de Medicina da Unicamp.

O consumo abundante de água é indicado, assim como permanecer em locais protegidos do sol, preferencialmente com sombra de árvores. Evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para umidificar olhos e narinas também são medidas importantes para evitar problemas de saúde.