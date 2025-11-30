SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flamengo conquista o tetra da Libertadores. Donald Trump diz que o espaço aéreo venezuelano será fechado e outras notícias para começar este domingo (30).

FUTEBOL

Flamengo dá o troco no Palmeiras e vence duelo por tetra da Copa Libertadores. Derrotado pelo alviverde em 2021, rubro-negro se torna primeiro brasileiro com quatro títulos do torneio continental.

ESTADOS UNIDOS

Trump diz que espaço aéreo da Venezuela será totalmente fechado. Em post, presidente diz que companhias aéreas e traficantes devem considerar proibição imediata.

CORREIOS

Garantia da União viabiliza empréstimo de R$ 20 bi com bancos aprovado pelo Conselho dos Correios. Segundo interlocutores, Banco do Brasil, BTG Pactual, Citibank, ABC Brasil e Safra apresentaram proposta.

STF

Moraes dá 5 dias para defesa de Heleno explicar diagnóstico de Alzheimer. General da reserva e ex-ministro de Jair Bolsonaro foi condenado no processo da trama golpista.

BANCO MASTER

Daniel Vorcaro deixa centro de detenção em Guarulhos. Justiça determina soltura, mas impõe uso de tornozeleira para monitoramento.

GOVERNO LULA

Senadores temem crise inédita por rejeição de Messias e aguardam intervenção de Lula. Aliados dizem que presidente da República precisa se acertar com Davi Alcolumbre para salvar indicado.

PAPA LEÃO 14

Papa Leão 14 tira sapatos ao visitar Mesquita Azul de Istambul, mas não reza. Primeiro papa americano percorreu o complexo histórico guiado pelo líder das orações do local de culto muçulmano.

VIOLÊNCIA

Influenciador Thiago Schutz é preso em SP sob acusação de violência doméstica. Calvo do Campari, como ele é conhecido, acabou solto neste sábado após audiência de custódia.

CULTURA

Emicida entra em sua 'fase Racional' com trilogia que marca seu retorno ao rap. Rapper recria faixas dos Racionais MC's para falar do presente.

ECONOMIA

Ecommerce fechou Black Friday com R$ 4,76 bi de faturamento, 11% a mais do que em 2024. Resultado supera ano passado em R$ 500 milhões, diz plataforma de monitoramento do comércio online.

SÃO BERNARDO

Justiça manda São Bernardo do Campo (SP) mudar nome de vias que homenageiam ditadura. Prefeitura tem 180 dias para cumprir medida, que também vale para vila com referência a Mussolini.

PASSEIOS

Shawn Mendes visita terra indígena e toma café na Vila Mariana. Em temporada no Brasil, cantor visitou Rio, Salvador e Belém.