SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 46 anos morreu enquanto trabalhava em uma obra no metrô de Belo Horizonte.
Raimundo Ferreira do Nascimento Junior foi eletrocutado na madrugada de sábado. Ele estava na subestação A do MetrôBH, no bairro de Santa Inês, segundo relatório de ocorrência.
O homem estava acompanhado de seis colegas que faziam a obra de revitalização da estação Santa Inês no momento do acidente. Todos prestavam serviço a uma empresa terceirizada, segundo informações dadas por testemunhas à PM.
A energia da subestação foi desligada à meia-noite, mas foi ligada abruptamente às 3h54, enquanto o homem fazia uma troca de cabos. Raimundo caiu desacordado e não reagiu às manobras de reanimação dos colegas. O Samu foi acionado e constatou a morte do homem no local.
Sindicato lamentou morte e criticou condições de trabalho. Em nota, o Sindmetro-MG afirmou que os trabalhadores da expansão do metrô estão "em constante pressão" para finalizar as obras.
MetrôBH informou que abriu um procedimento interno de investigação sobre o caso. Em nota, a concessionária afirmou que "colabora ativamente com as autoridades que estão conduzindo a ocorrência". .
Caso é investigado pela polícia. Ao UOL, a PCMG informou que aguarda a conclusão de laudos para atestar as circunstâncias e a causa da morte.