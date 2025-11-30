SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem apontado pela polícia como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi morto na última sexta-feira (28), em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ele foi identificado como Carlos Alves Vieira, 48, conhecido como Ferrugem.

De acordo com informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) faziam uma patrulha nas imediações da rua Carmo da Mata, no bairro Jardim Silvestre, após o serviço de inteligência apontar que um suspeito transportava drogas em um veículo.

Ainda segundo a pasta, a equipe iniciava a abordagem quando o homem deu início a uma troca de tiros e os policiais reagiram. Ele foi atingido e morreu no local.

Com o homem, a secretaria disse que foram apreendidas duas armas de fogo, porções de drogas e dinheiro.

O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itaquaquecetuba.