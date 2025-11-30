SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu ontem após ser baleado por um PM durante uma abordagem no bairro do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

PMs patrulhavam a região quando decidiram abordar um suspeito em uma motocicleta. De acordo com o boletim de ocorrência, a qual o UOL teve acesso, o homem identificado como Anderson Correia Campos reagiu à tentativa de abordagem, o que teria iniciado o confronto.

Polícia afirma ter usado técnicas previstas em manual para conter resistência. Segundo o relato, os PMs recorreram a um golpe previsto no Manual de Defesa Pessoal para manter distância, diminuir a capacidade de reação e tentar imobilizar Anderson diante da resistência física.

Agressão a policial teria ocorrido durante tentativa de algemar o primeiro suspeito. Enquanto um policial tentava algemar Anderson, quatro pessoas não identificadas teriam se aproximado e cercado um outro PM, ainda segundo o boletim. O documento descreve que Danilo Santos Sousa - o homem morto na ação - atingiu o PM na cabeça e na nuca, supostamente com a intenção de derrubá-lo e tomar sua arma.

Vídeo registrado por moradores mostra o momento do tiroteio. Nas imagens, é possível ver Danilo agredindo o policial pelas costas e, logo em seguida, sendo baleado pelo PM que imobilizava Anderson.

Disparos foram feitos para proteger o policial ferido, afirma PM. Ao ver o colega sendo agredido, um outro policial disparou duas vezes para cessar o ataque. Um dos tiros atingiu Danilo, que caiu ao solo, interrompendo a agressão, segundo o boletim. Nas imagens feitas por moradores, é possível ouvir apenas um disparo.

Moto do primeiro suspeito foi levada por moradores durante a confusão. Em meio ao tumulto, a motocicleta utilizada por Anderson teria sido arrebatada por pessoas que estavam na comunidade, de acordo com o relato policial.

Reforço policial foi chamado e o local acabou isolado. Viaturas do 29º e do 48º Batalhão chegaram para dispersar populares, isolar a área e apoiar a ocorrência. O resgate levou Danilo ao Hospital Santa Marcelina, onde morreu.

Caso foi registrado pelo 50º DP e encaminhado ao DHPP. O delegado Édson Taveiros dos Santos esteve no local, deu início à ocorrência e encaminhou o caso ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.