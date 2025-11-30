SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A redação do Enem 2025 aplicada neste domingo (30) aos candidatos das cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, na Grande Belém, tem como tema "a valorização dos trabalhadores rurais no Brasil". Além da produção textual, o primeiro dia de provas também aborda questões das áreas de linguagens e ciências humanas.

Em razão da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas) que ocorreu de 10 a 21 de novembro no estado, 95.784 candidatos das três cidades paraenses participam do primeiro dia do exame nacional.

No dia 9 de novembro, durante o primeiro dia de provas do Enem 2025 em todo o Brasil, o tema da redação foi "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

A proposta levou os candidatos a refletirem sobre como o país encara esse processo social e demográfico e a importância de repensar políticas públicas voltadas ao cuidado da população idosa. Em sua cobertura jornalística, a Folha já abordou as diferentes perspectivas do envelhecimento.

Nos últimos anos, o Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação) e responsável pelo exame, tem optado por temas de redação que abordam a visibilidade de grupos sociais.

Em 2023, a proposta foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil", enquanto em 2024 o tema foi sobre "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

A produção da redação exige que os candidatos desenvolvam um texto dissertativo-argumentativo. O objetivo é defender um ponto de vista sobre o tema proposto, utilizando argumentos consistentes e apresentando uma proposta de intervenção que esteja de acordo com os direitos humanos.

A correção da redação é estruturada em torno de cinco competências, que avaliam aspectos específicos. Cada competência vale até 200 pontos, somando um total máximo de mil pontos.

Essa são as competência analisadas:

- Competência 1: Domínio da norma culta escrita

- Competência 2: Compreensão e desenvolvimento do tema

- Competência 3: Organização e defesa de argumentos

- Competência 4: Coesão e coerência na argumentação

- Competência 5: Proposta respeitando direitos humanos