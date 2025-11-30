SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) retomou a operação normal da linha 11-coral na madrugada deste domingo (30) após suspender a circulação entre a Luz e a Barra Funda, na cidade de São Paulo, por causa de uma falha elétrica.

De acordo com a companhia, equipes de manutenção concluíram o trabalho às 4h20, mais de 36 horas após a ocorrência, registrada às 14h30 de sexta.

A falha foi causada, segundo a CPTM, pela "ruptura de um cabo que tensiona a rede aérea na região da Estação Palmeiras-Barra Funda, ocorrida na sexta-feira (28) e afetando a linha 11-Coral e o Expresso Aeroporto".

A companhia afirmou que lamenta os transtornos causados aos passageiros e disse que vai investigar, por meio de uma comissão interna, as causas do problema.

Excepcionalmente neste domingo não ocorrem obras de manutenção para a linha 11-coral e no Expresso Aeroporto.

Mais cedo, um incêndio em um equipamento de alimentação elétrica da linha 10-turquesa afetou a circulação entre as estações Mauá e São Caetano-Prefeito Walter Braido, entre 7h e 11h.

Não houve registro de feridos, segundo a CPTM. "A companhia já acionou o fornecedor do sistema para realizar a análise técnica detalhada e promover os ajustes necessários. As equipes de manutenção iniciaram os trabalhos prontamente, após a atuação do Corpo de Bombeiros, para restabelecer o serviço e normalizar a operação."