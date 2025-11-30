SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 32 anos morreu ao ser baleado por um policial militar durante uma confusão em uma abordagem na zona leste de São Paulo. O caso ocorreu na noite de sábado (29), na rua Alice Lins de Azevedo, no Itaim Paulista.

Imagens registradas por outras pessoas no local mostram uma briga já instaurada. O homem que morreu usava uma camisa verde e aparece levando um chute de um policial.

Depois, ele volta a brigar com o policial. Enquanto isso, outro agente rende um homem de preto junto de uma parede e o derruba com um soco, o que faz a confusão aumentar.

O homem de verde, então, corre e bate na cabeça do policial, que estava de costas. O companheiro, que rendia o homem de preto, dispara. Pessoas ao redor gritam e se desesperam enquanto o homem baleado cai no chão.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os dois policiais abordaram um homem numa motocicleta. "Durante a abordagem, o homem demonstrou comportamento agressivo e precisou ser contido pelos agentes. Ainda na ação, populares cercaram os policiais e os hostilizaram."

O homem baleado foi socorrido para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos. A arma do policial foi apreendida, diz a secretaria, e o caso foi registrado como resistência e morte decorrente de intervenção policial no DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa).

As imagens das câmeras corporais dos agentes serão analisadas, afirma a secretaria. O caso também é apurado pela PM por meio de um inquérito policial militar.