SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passageiros do metrô podem, a partir desta segunda-feira (1º), usar cartões de débito e de crédito para pagar a passagem diretamente na catraca nas estações das linhas 1-azul e 3-vermelha, na cidade de São Paulo.

Por enquanto, somente são aceitos aqueles com sistema de pagamento por aproximação, de todas as bandeiras. Já a utilização de cartões virtuais por celular ou relógios inteligentes ainda não está liberada.

Quem pretende fazer a integração entre metrô e ônibus deve continuar recorrendo ao cartão de transporte (Bilhete Único ou Top), pois o bancário não é válido para esse tipo de operação.

De acordo com o Metrô, a iniciativa faz parte de um projeto-piloto, com duração inicial de seis meses e possibilidade de prorrogação, conforme a aceitação do público.

Durante este mês de dezembro, a medida será expandida para as linhas 2-verde e 15-prata.

Nesta fase inicial pode-se passar o cartão duas vezes com intervalo de um minuto entre as operações. Depois só será possível usar o mesmo dispositivo depois de 30 minutos, desde que a transação anterior seja aprovada. "Esse período poderá ser reduzido após a análise dos testes", diz o Metrô, em nota.

Cada estação das linhas 1-azul e 3-vermelha dispõe de ao menos um bloqueio (catraca) exclusivo para o pagamento com cartões de débito e de crédito. Elas são sinalizadas.

Mas, em estações com maior movimento, como as dos terminais rodoviários Portuguesa-Tietê e Jabaquara (1-azul), e Barra Funda (3-vermelha), o número de catracas que aceitam cartões será maior.

"A novidade traz como principais benefícios a rapidez no embarque, já que o pagamento acontece em segundos, além de mais conveniência, uma vez que dispensa recargas e uso de dinheiro físico, melhorando o fluxo nas estações", afirmou o Metrô, na nota.

Atualmente, o embarque pode ser realizado com cartões de transportes (Bilhete Único ou Top) ou bilhetes QRCode.

A modalidade de pagamento com cartões bancários por aproximação já funciona em algumas estações das linhas 4-amarela e 5-lilás, administradas por concessionárias.

Segundo a Autopass, que faz a gestão da bilhetagem desses ramais, na 5-lilás, por exemplo, é possível pagar por aproximação na estação Campo Belo, zona sul. A empresa afirma ter tecnologia disponível e que está preparada para expansão.

A autorização agora do uso de cartões de crédito e débito direto na catraca das linhas administradas pelo Metrô é mais um indicativo da companhia estatal para o fim das bilheterias físicas.

O metrô já não conta com funcionários que vendem passagens nas estações Belém (3-vermelha) e Jardim Colonial (15-prata). Nestes locais, o bilhete é comercializado em totens, onde é necessário uso de cartões bancários para o pagamento. Um bilhete com QR code, impresso na máquina, é lido na catraca.

As futuras linhas vão ser inauguradas sem bilheterias em todas as estações.

No caso da linha 17-ouro, o monotrilho da zona sul, prevista para entrar em funcionamento no próximo ano, as estações começaram a ser construídas com locais reservados para as bilheterias --o projeto era previsto para ter ficado pronto em 2014, para a Copa do Mundo de futebol. O espaço vazio do projeto está sendo usado para outras finalidades.

Na sexta-feira (27), a empresa estatal anunciou que será fechada, a partir do próximo dia 11, a bilheteria na frente das catracas da estação São Joaquim, da linha 1-azul, na região da Liberdade, centro.

A justificativa são obras realizadas na parada. "O fechamento dessa bilheteria já estava previsto na reforma e ampliação da estação, assim como o acesso leste [rua São Joaquim], que deverá ser desativado em fevereiro de 2026", diz a companhia.

"Esse acesso será ampliado, na ordem de quatro vezes o seu tamanho atual, para atendimento das novas demandas da linha que será integrada à futura estação da linha 6-laranja, em implantação", afirma a empresa, explicando que com a reforma, a estação São Joaquim terá mais 3,23 mil m² de áreas úteis.

ESTAÇÕES PARA PAGAR COM CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO

Operação começa nesta segunda-feira (1º)

Linha 1-azul

- Tucuruvi

- Parada Inglesa

- Jardim São Paulo-Ayrton Senna

- Santana

- Carandiru

- Portuguesa-Tietê

- Armênia

- Tiradentes

- Luz

- São Bento

- Sé

- Liberdade

- São Joaquim

- Vergueiro

- Paraíso

- Ana Rosa

- Vila Mariana

- Santa Cruz

- Praça da Árvore

- Saúde

- São Judas

- Conceição

- Jabaquara

Linha 3-vermelha

- Palmeiras-Barra Funda

- Marechal Deodoro

- Santa Cecília

- República

- Anhangabaú

- Sé

- Pedro II

- Brás

- Bresser-Mooca

- Belém

- Tatuapé

- Carrão

- Penha

- Vila Matilde

- Guilhermina-Esperança

- Patriarca-Vila Ré

- Artur Alvim

- Corinthians-Itaquera

Início durante o mês de dezembro

Linha 2-verde

- Vila Madalena

- Sumaré

- Clínicas

- Consolação

- Trianon-Masp

- Brigadeiro

- Paraíso

- Ana Rosa

- Chácara Klabin

- Santos-Imigrantes

- Alto do Ipiranga

- Sacomã

- Tamanduateí

- Vila Prudente

Linha 15-prata

- Vila Prudente

- Oratório

- São Lucas

- Camilo Haddad

- Vila Tolstói

- Vila União

- Jardim Planalto

- Sapopemba

- Fazenda da Juta

- São Mateus

- Jardim Colonial