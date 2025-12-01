SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acusado de atropelar e arrastar a ex-namorada de 31 anos por vias de São Paulo, Douglas Alves da Silva, 26, foi preso na noite deste domingo (30).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que policiais civis da Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) da 4ª Seccional e do 90º DP prenderam Douglas, por volta das 20h40 deste domingo, em um hotel na Vila Prudente, zona leste de São Paulo.

Após ser arrastada até a Marginal Tietê pelo carro, Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas, precisou de transfusão de sangue e está entubada.

A reportagem teve acesso à ocorrência, que descreve que no momento da prisão, o agressor reagiu e tentou retirar a arma dos policiais. Por isso, descrevem as autoridades, foram disparados tiros que atingiram o braço do homem.

A defesa de Douglas não foi localizada para se manifestar.

O investigador do caso usou técnicas de imobilização no homem, que parou de resistir. Ele foi levado a um hospital municipal e, após alta hospitalar, encaminhado a delegacia. Agora, ele está a disposição da Justiça e os autos devem ser remetidos ao 73º DP (Jaçanã).

A prisão do suspeito foi acompanhada pelo delegado Osvaldo Nico Gonçalves, anunciado pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) como novo secretário de Segurança Pública.

Nico comemorou as prisões neste domingo de dois casos de repercussão. Além do ocorrência envolvendo o atropelamento, a prisão de dois suspeitos de envolvimento na morte de um cabeleireiro no Alto de Pinheiros na semana passada.

O CASO

Douglas atropelou Tainara na manhã deste sábado (29) no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ele a atingiu com um Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal Tietê.

Após o atropelamento, policiais militares recorreram a imagens de câmeras de segurança e dados de radares da região para identificar o suspeito. Os PMs chegaram a um endereço que seria o dele, mas ele não estava lá.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu perto de um bar, e as pessoas que estavam nele presenciaram todo o episódio.

Um funcionário do estabelecimento disse à polícia que o motorista agiu de forma intencional, atropelando e passando por cima da vítima.

Quando a mulher já estava sob o veículo, o motorista ainda teria puxado o freio de mão e feito movimentos bruscos com o carro.