SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu neste domingo (30) dois homens suspeitos de participação na morte do cabeleireiro José Roberto Silveira, conhecido como Beto, 59, encontrado amarrado e com sinais de violência em casa, no Alto de Pinheiros, na zona oeste.

Os dois suspeitos foram presos em Tavares, na Paraíba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, eles serão transferidos para São Paulo.

A Justiça já decretou a prisão temporária dos homens, que estavam foragidos. As imagens deles foram gravadas por câmeras de monitoramento quando saiam da casa da vítima.

O cabeleireiro foi encontrado morto no dia 22, na casa em que morava com a mãe. Câmeras de monitoramento da rua mostram quando ele saiu com o carro da garagem de casa, à 1h39. Ele voltou às 2h13.

As mesmas câmeras registraram quando dois homens deixaram a casa de Silveira a pé, às 5h53.

O corpo só foi encontrado à tarde, após a mãe dele, de 98 anos, chamar uma sobrinha. A idosa, que tem limitações para se locomover, estranhou quando Silveira não apareceu para cuidar dela e não atendeu as ligações.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o cabeleireiro estava nu, com punhos e joelhos amarrados por fios, meias na boca e sinais de asfixia. Havia marcas de sangue no colchão, em travesseiros e na parede. Uma faca, sem sinais de sangue, foi encontrada no banheiro.