SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um fim de semana seco e ensolarado, a previsão para esta segunda-feira (1º) na cidade de São Paulo segue parecida, a começar pelos termômetros saindo de 18°C para até 35°C, de acordo com previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A umidade relativa do ar também pode chegar a níveis abaixo de 30% ao longo deste primeiro dia de dezembro, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Abaixo de 60%, a situação é prejudicial à saúde de crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias.

Já no fim da tarde, os efeitos da passagem de um sistema de baixa pressão podem já aparecer, com chance de chuvas rápidas e isoladas, diz o CGE.

Na terça (2), o tempo fica mais abafado na capital paulista, com umidade em torno de 55% e possibilidade de chuvas mais fortes, com chances de raios e de rajadas de vento em torno de 40 km/h.

A tendência das máximas é de queda de terça em diante, podendo chegar a 20°C na quinta-feira (4).

DEZEMBRO COM MENOS CHUVA NO SUL

Para dezembro, o Inmet prevê chuva acima da média em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e em parte de São Paulo.

O Norte do país, diz o instituto, pode ter até 150 milímetros de chuva acimada média para partes do Tocantins e do Amapá. Para a região como um todo, são previstos 50 milímetros acima da média. No Nordeste, Bahia e Piauí podem ter chuva acima da média, e o Maranhão, abaixo.

O Centro-Oeste do país deve ver mais chuva em Goiás, no oeste de Mato Grosso e no leste de Mato Grosso do Sul.

Já o Sul do país, informa o Inmet, os estados devem registrar volume acumulado de chuva abaixo da média histórica, com destaque para o Rio Grande do Sul.