SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente do Senado defende prazo acelerado para sabatina de Messias, Trump confirma que falou com Maduro por telefone e outras notícias

CONGRESSO NACIONAL

Alcolumbre vê interferência do governo Lula e defende prazo acelerado para Messias. Governo ainda não enviou ao Senado documentos necessários para a realização da sabatina.

VENEZUELA

Trump confirma que falou com Maduro por telefone; Venezuela pede ajuda à Opep contra ação dos EUA. Presidente americano não detalha teor da conversa; senador republicano diz que Casa Branca ofereceu a ditador se exilar na Rússia.

CHINA

EUA arriscam virar bloco de si mesmos e não conterão China com tarifas, diz professor de Cambridge. Para William Hurst, Pequim quer aproveitar isolamento americano para reformar OMC e FMI.

CHINA

China aumenta vigilância sobre LGBTs enquanto população se torna mais aberta ao grupo. Em caso mais recente, país baniu os dois principais aplicativos de relacionamento usados pela comunidade.

NARCOTRÁFICO

PF mapeia negócios do Comando Vermelho em oito países da América do Sul. Facções brasileiras são buscadas por grupos internacionais para serviços de logística, diz polícia.

TECNOLOGIA

Cyber Monday, a 'xepa da Black Friday', deve oferecer smartphone com desconto; veja como escolher. Modelos antigos têm maiores descontos; cortes chegam a R$ 2.000, mostra Buscapé.

SALÁRIO MÍNIMO

Governo Lula reduz para R$ 1.627 previsão de salário mínimo de 2026 após inflação menor. Se confirmado, novo valor representará um aumento de 7,18% em relação ao piso atual (R$ 1.518).

ELEIÇÕES 2026

Plano do PL para contornar campanha sem Bolsonaro inclui boneco de papelão e IA. Preso, ex-presidente não poderá cumprir diretamente o papel de cabo eleitoral.

TELEVISÃO

Justiça determina perícia para saber real valor da fortuna de Silvio Santos em processo. Herdeiras do apresentador tentam ter acesso a quantia deixada por ele em paraíso fiscal.

F1

Verstappen vence GP do Qatar e adia definição do Mundial de F1 para Abu Dhabi. Com possibilidade de ser campeão já neste domingo, Lando Norris terminou apenas em quarto.

MUNDO

Inundações na Ásia deixam mais de 900 mortos. Chuvas, enxurradas e deslizamentos de terra devastaram cidades na Indonésia, Malásia, Sri Lanka e Tailândia.

FUTEBOL

Confusão encerra festa do Flamengo no centro do Rio após desfile do tetracampeonato. Torcedores derrubaram grades em área de isolamento, e PM reagiu com balas de borracha e gás de pimenta; duas pessoas foram socorridas.

PARAÍBA

Homem morre após invadir espaço de leoa e ser atacado por animal em parque de João Pessoa. Vítima escalou parede de seis metros, pulou grade de segurança e se pendurou em árvore para acessar área, diz prefeitura.

BEM-ESTAR

Consumo de álcool pode afetar seu corpo mesmo em bebedeiras ocasionais. Além dos riscos de longo prazo, como câncer, ingestão de álcool pode causar arritmia cardíaca.