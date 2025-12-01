SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O show de abertura do Natal na cidade de Estação (RS) acabou em correria após um acidente com fogos de artifício na noite de ontem.

Fogos explodiram em direção à multidão que acompanhava o evento na praça da cidade. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram gritaria e correria na Praça Municipal Guido Giazomazzi.

Oito pessoas tiveram ferimentos leves e precisaram de atendimento médico. Seis delas foram levadas ao Hospital São Roque, na cidade vizinha de Getúlio Vargas, e duas ao Hospital Santo Antônio, em Estação, afirmou a Prefeitura de Estação.

Show de fogos fazia parte da programação de Natal do município. O evento de ontem também contou com a chegada do Papai Noel de rapel e com o acendimento da decoração da cidade. Estação tem 5.800 habitantes e fica a 340 quilômetros de Porto Alegre.

Causa do acidente não foi divulgada até o momento. O UOL buscou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul para saber se o caso é investigado. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Prefeitura lamentou o acidente. Em nota publicada nas redes sociais, a administração informou que está "à disposição da comunidade".