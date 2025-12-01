SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo começam a aceitar a partir de hoje cartões de débito e crédito diretamente nas catracas para pagamento de bilhetes.
O teste está sendo feito inicialmente nessas duas linhas. A previsão é de que a opção também seja disponibilizada ao longo de dezembro para a 2-Verde e a 15-Prata.
A cobrança será por aproximação. Por enquanto, são aceitos os cartões físicos das bandeiras Mastercard, Visa e Elo, que serão cobrados por débito ou crédito a partir da função definida pela instituição bancária. Cartões virtuais nos celulares e smartwatches ainda não serão contemplados.
Na fase piloto, apenas algumas catracas terão essa alternativa de pagamento. Haverá sinalização para facilitar a localização pelo passageiro, de acordo com informações do Metrô.
Usuário poderá passar o cartão bancário duas vezes com o intervalo de um minuto. Depois dessas utilizações, será preciso aguardar 30 minutos para usar o mesmo cartão. O Metrô entende que esse tempo de espera pode ser alterado ao longo do projeto.
Esse tipo de pagamento ainda não pode ser usado para integração. Os passageiros que precisam integrar entre o Metrô e os ônibus devem usar o cartão de transporte -o Bilhete único ou o Top.
"O pagamento por aproximação é rápido, prático e seguro. É ideal para transações de baixo valor e situações que requerem uma velocidade de pagamento maior para diminuir filas", disse o Metrô.
Veja estações que estão aceitando a opção
Linha 1-azul
Tucuruvi
Parada Inglesa
Jardim São Paulo-Ayrton Senna
Santana
Carandiru
Portuguesa-Tietê
Armênia
Tiradentes
Luz
São Bento
Sé
Liberdade
São Joaquim
Vergueiro
Paraíso
Ana Rosa
Vila Mariana
Santa Cruz
Praça da Árvore
Saúde
São Judas
Conceição
Jabaquara
Linha 3-vermelha
Palmeiras-Barra Funda
Marechal Deodoro
Santa Cecília
República
Anhangabaú
Sé
Pedro II
Brás
Bresser-Mooca
Belém
Tatuapé
Carrão
Penha
Vila Matilde
Guilhermina-Esperança
Patriarca-Vila Ré
Artur Alvim
Corinthians-Itaquera