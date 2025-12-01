SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo começam a aceitar a partir de hoje cartões de débito e crédito diretamente nas catracas para pagamento de bilhetes.

O teste está sendo feito inicialmente nessas duas linhas. A previsão é de que a opção também seja disponibilizada ao longo de dezembro para a 2-Verde e a 15-Prata.

A cobrança será por aproximação. Por enquanto, são aceitos os cartões físicos das bandeiras Mastercard, Visa e Elo, que serão cobrados por débito ou crédito a partir da função definida pela instituição bancária. Cartões virtuais nos celulares e smartwatches ainda não serão contemplados.

Na fase piloto, apenas algumas catracas terão essa alternativa de pagamento. Haverá sinalização para facilitar a localização pelo passageiro, de acordo com informações do Metrô.

Usuário poderá passar o cartão bancário duas vezes com o intervalo de um minuto. Depois dessas utilizações, será preciso aguardar 30 minutos para usar o mesmo cartão. O Metrô entende que esse tempo de espera pode ser alterado ao longo do projeto.

Esse tipo de pagamento ainda não pode ser usado para integração. Os passageiros que precisam integrar entre o Metrô e os ônibus devem usar o cartão de transporte -o Bilhete único ou o Top.

"O pagamento por aproximação é rápido, prático e seguro. É ideal para transações de baixo valor e situações que requerem uma velocidade de pagamento maior para diminuir filas", disse o Metrô.

Veja estações que estão aceitando a opção

Linha 1-azul

Tucuruvi

Parada Inglesa

Jardim São Paulo-Ayrton Senna

Santana

Carandiru

Portuguesa-Tietê

Armênia

Tiradentes

Luz

São Bento

Sé

Liberdade

São Joaquim

Vergueiro

Paraíso

Ana Rosa

Vila Mariana

Santa Cruz

Praça da Árvore

Saúde

São Judas

Conceição

Jabaquara

Linha 3-vermelha

Palmeiras-Barra Funda

Marechal Deodoro

Santa Cecília

República

Anhangabaú

Sé

Pedro II

Brás

Bresser-Mooca

Belém

Tatuapé

Carrão

Penha

Vila Matilde

Guilhermina-Esperança

Patriarca-Vila Ré

Artur Alvim

Corinthians-Itaquera