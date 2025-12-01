SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O uso do plural pode parecer simples, mas em alguns casos causa bastante confusão.

De modo geral, muitas palavras mudam de forma ao passarem para o plural, mas há vocábulos que não se alteram, mantendo a mesma grafia do singular.

QUANDO O PLURAL NÃO MUDA?

Nesse caso, existe uma regra fácil de entender: toda palavra paroxítona ou proparoxítona terminada em "s" é invariável. Ou seja, o plural é o mesmo do singular, e o número é indicado apenas pelo artigo, numeral ou outro determinante.

O acréscimo de "-es" ocorre apenas nas oxítonas terminadas em "s", quando a última sílaba é tônica: os países, os portugueses.

Além disso, as palavras terminadas em "x" também não mudam no plural. O "x" já apresenta um som final forte, sem a necessidade de acrescentar "-es".

Palavras que não mudam no plural

Ônibus - "Os ônibus estavam lotados."

Lápis - "Comprei quatro lápis para desenhar."

Vírus - "Os vírus se espalham rapidamente."

Atlas - "Os atlas de geografia estão na estante."

Tênis - "Meus dois tênis estão sujos."

Bônus - "A empresa distribuiu cinco bônus para os funcionários."

Fênix - "Duas fênix renasceram naquele filme."

Ônix - "Ela ganhou dois lindos colares de ônix."

Pires - "Os pires quebraram, as xícaras não."

Cais - "Os cais do porto estão em reforma."

OUTRAS REGRAS DO PLURAL

Para não errar, principalmente em redações e textos formais, veja como o plural é formado de acordo com as regras da Língua Portuguesa:

Terminação em vogal ou ditongo oral: acrescenta-se -s: os livros, os degraus

Terminação em -r ou -z: acrescenta-se -es: as flores, as luzes

Terminação em -m: troca-se por -ns: os bens, os álbuns

Terminação em -ão: pode variar entre -ões, -ães e -ãos: os faisões, os escrivães, os cristãos

Terminações em -al, -el, -ol, -ul: troca-se por -is: os varais, os túneis, os faróis, os azuis

Oxítonas terminadas em -il: troca-se por -is: os canis

Paroxítonas terminadas em -il: troca-se por -eis: fáceis, úteis