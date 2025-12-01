SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP publicou nesta segunda-feira (1º) o resultado da primeira fase do vestibular da Fuvest. A lista de convocados para a segunda etapa está disponível no site da fundação. As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro.

A primeira fase do vestibular testou o domínio dos conteúdos obrigatórios do Ensino Médio com questões de múltipla escolha que frequentemente combinavam diferentes áreas do conhecimento. A principal novidade foi a inclusão de questões interdisciplinares.

No primeiro dia da próxima fase, os candidatos farão a redação e dez questões dissertativas de português. No segundo, responderão a 12 itens específicos da carreira escolhida.

Nesta edição, a redação passa por uma das mudanças mais importantes da história do vestibular. O candidato deixará de ter apenas a dissertação como opção. A prova oferecerá duas propostas baseadas na mesma coletânea. Uma seguirá o formato dissertativo-argumentativo. A outra adotará um gênero narrativo, que só será revelado no momento do exame. O estudante escolherá uma das duas para desenvolver.

A alteração abre espaço para carta, crônica, discurso, roteiro e outros formatos. A escolha ficará a cargo do candidato. Segundo a fundação, o objetivo é avaliar a versatilidade comunicativa dos estudantes.

Na terça-feira (25), a fundação anulou uma questão de matemática da primeira fase. Um parecer técnico concluiu que o item não tinha resposta válida, e a pontuação foi atribuída a todos os presentes.

Medicina registrou a maior nota de corte na ampla concorrência, com 80 pontos. Engenharia aeronáutica teve 75, e psicologia (campus São Paulo), 69.

O vestibular da Fuvest segue como o principal acesso à USP. Em 2026, o exame reúne 8.147 vagas: 4.888 de ampla concorrência, 2.053 para alunos de escola pública e 1.206 para candidatos de escola pública pretos, pardos e indígenas.

DEZ MAIORES NOTAS DE CORTE ENTRE AS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

Posição - Curso - Nota de corte

1º - Medicina - 80

2º - Engenharia aeronáutica - 75

3º - Psicologia (São Paulo) / Engenharias (geral) - 69

4º - Psicologia (Ribeirão Preto) / Engenharia mecânica; engenharia mecatrônica; engenharia de produção/ Relações internacionais - 67

5º - Direito / Engenharia elétrica e de computação - 66

6º - Audiovisual / Treinamento exatas - 65

7º - Computação - 64

8º - Arquitetura (São Paulo) - 63

9º - Ciências biomédicas/ Treinamento biológicas / Jornalismo - 62

10º - Artes visuais / Administração, ciências atuariais, ciências contábeis e ciências econômicas - 61

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR FUVEST 2026

- Lista de convocados para a segunda fase: 1º de dezembro

- 2ª Fase: 14 e 15 de dezembro

- Provas de competências específicas de música: 09 e 12 de dezembro

- Provas de competências específicas de artes visuais: 11 de dezembro

- Prova de competências específicas de artes cênicas: 05 e 09 de dezembro

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026