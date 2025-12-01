BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um vigilante foi morto atiros pelo dono de um carro de luxo após discussão em shopping de Palmas (TO), na noite de sábado (29).

De acordo com a polícia, informações preliminares apontam que o atrito teria sido motivado sobre a maneira como o condutor teria estacionado o carro, um Range Rover Evoque.

O vigilante Dhemis Augusto Santos, 35, foi atingido no abdômen e chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens de câmeras de segurança do shopping flagraram o momento dos disparos. O suspeito, que não teve o nome divulgado, já foi identificado, mas ainda não foi encontrado pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, ele teria atirado no vigilante após ser orientado sobre o estacionamento do veículo e, na sequência, fugiu do shopping.

Os militares, com apoio do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), da Força Tática e de policiais civis, se deslocaram na madrugada de domingo (30) até a casa do suspeito, que não estava no local.

A Polícia Civil diz que encontrou na residência munições e carregadores de pistola, além do Range Rover Evoque, que passou por perícia.

A corporação diz que começou a colher depoimentos das testemunhas para entender a motivação do assassinato.

"As informações apuradas até agora indicam que o autor e a vítima não se conheciam e o crime foi motivado por uma discussão banal a respeito da forma como o atirador tinha estacionado o veículo", disse a Polícia Civil, em nota.

A corporação reforçou que as ações se concentram na localização do suspeito.

O Aldeia Mall, shopping onde o vigilante trabalhava, manifestou em nota solidariedade à família, amigos e colegas do profissional e disse que o ato de violência "causa imensa dor e indignação".

"Reforçamos nosso repúdio a qualquer forma de violência e confiamos no trabalho das autoridades responsáveis para que os fatos sejam esclarecidos e que a justiça seja rigorosamente aplicada".