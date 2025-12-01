RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A ex-assistente de palco do Chacrinha, Neulizete de Souza Ferraz, 65, conhecida como Lia Hollywood, morreu na manhã de sábado (29), em Araruama, região dos Lagos, Rio de Janeiro.

Ela teve os braços gravamente feridos e o rosto lesionado, após ser atacada por um cão da raça pitbull, em São Pedro d'Aldeia, em 20 de outubro e estava internada desde então. O cachorro pertencia ao filho dela.

De acordo com o Hospital Estadual Roberto Chabo, Neulizete teve duas paradas cardíacas, foram feitas manobras de reanimacao, mas ela não resistiu. Ela havia passado por cirurgias para recuperar as lesões causadas pelo ataque. Um uma delas, o braço direito teve de ser amputado.

O corpo foi velado e enterrado neste domingo (30), no Cemitério Jardim Park da Saudade, em São Pedro da Aldeia.

Lia Hollywood participou do programa nas décadas de 1970 e 1980, ao lado de nomes como Rita Cadillac e Índia Potira.

O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama) e encaminhado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia). A Polícia Civil não informou qual foi a tipificação do crime.