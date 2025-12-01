SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Douglas Alves da Silva, 26, preso sob suspeita de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos, 31, em São Paulo, negou que ela fosse sua ex-namorada ou que a conhecesse.

"Não conhecia, nunca nem vi na minha vida. Não briguei com ela não, não briguei com ela não", disse a jornalistas na manhã desta segunda-feira (1°) quando deixava a delegacia.

Douglas foi preso na noite de domingo (30) por agentes da Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) da 4ª Seccional e do 90º DP. Ele estava em um hotel na Vila Prudente, zona leste da capital paulista.

No momento da prisão, segundo a polícia, ele reagiu e tentou retirar a arma dos policiais. Por isso, descrevem as autoridades, foram disparados tiros que atingiram o braço do homem.

Segundo a família, Tainara teria tido um rápido relacionamento com Douglas, e ele sentiu ciúmes ao vê-la acompanhada na madrugada em um bar na madrugada de sábado.

A defesa dele não foi localizada até a publicação deste texto.

O CASO

Douglas atropelou Tainara na manhã de sábado (29) no Parque Novo Mundo, na zona norte. Ele a atingiu com um Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli. Devido aos ferimentos profundos, ela teve as duas pernas amputadas abaixo da linha do joelho e está intubada.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal Tietê.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que investiga o caso como tentativa de feminicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu perto de um bar, e as pessoas que estavam nele presenciaram todo o episódio.

Um funcionário do estabelecimento disse à polícia que o motorista agiu de forma intencional, atropelando e passando por cima da vítima.

Quando a mulher já estava sob o veículo, o motorista ainda teria puxado o freio de mão e feito movimentos bruscos com o carro.