SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem atirou contra a ex-companheira com duas armas ao mesmo tempo em uma pastelaria na manhã desta segunda-feira (1º) na zona norte de São Paulo.

A vítima, de 38 anos, foi baleada no local onde trabalha. O caso aconteceu por volta das 8h na rua Ushikichi Kamiya, no Jardim Fontális, e foi filmado por câmeras de segurança.

Nas imagens, a mulher aparece do lado de dentro do estabelecimento de braços cruzados. O homem, vestido com um moletom preto e com capuz, está do lado de fora, atrás de uma corrente que os separa.

Eles parecem conversar e, de repente, o atirador aponta duas armas contra ela. De acordo com a Polícia Militar, ele realizou ao menos quatro disparos contra a ex-companheira, que cai sobre o balcão da pastelaria no mesmo momento. Um cachorro vai até ela na sequência.

A mulher foi socorrida por um helicóptero Águia da PM. Ainda segundo a corporação, ela foi levado ao Hospital das Clínicas. A reportagem entrou em contato com a instituição médica, que confirmou a entrada da paciente, mas disse não ter autorização para divulgar outras informações.

O atirador fugiu logo após o crime. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 73º DP (Jaçanã), e a Polícia Civil tenta localizá-lo.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.