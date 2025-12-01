CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Fogos de artifício disparados durante uma apresentação organizada pela Prefeitura de Estação (RS) na noite deste domingo (30) deixaram 11 pessoas feridas, com escoriações e queimaduras leves.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os artefatos explodiram na direção do público. A cidade tem cerca de 5.500 moradores, e os fogos de artifício faziam parte de um show de abertura da programação de Natal da prefeitura.

O Corpo de Bombeiros Militar de Getúlio Vargas, que atendeu a ocorrência, disse à Folha em nota que "não havia qualquer solicitação ou autorização registrada para o uso de fogos de artifício no local". A Polícia Civil vai apurar o caso.

A reportagem procurou a prefeitura por telefone nesta segunda-feira (1º), mas não teve resposta. Em uma rede social, o município disse que "lamenta o incidente envolvendo o uso de fogos de artifício, que infelizmente resultou em ferimentos" aos cidadãos, que prontamente foram atendidos".

O prefeito da cidade, Geverson Zimmermann (PSDB), também gravou um vídeo sobre o episódio. "Quero tranquilizá-los que, mesmo ontem [domingo], [as pessoas feridas] já foram para suas casas. Não ficou ninguém internado em hospitais. E quero pedir desculpas a toda a população que estava acompanhando a nossa abertura de Natal", disse ele.

Ele também afirmou que a programação está mantida e pediu que a população continue prestigiando os eventos.

Segundo os bombeiros, além de pessoas feridas, também foram registrados um princípio de incêndio em uma vegetação próxima a uma residência e dano em um veículo que estava estacionado.