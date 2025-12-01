SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atropelada e arrastada por vias de São Paulo, Tainara Souza Santos, 31, teve as duas pernas amputadas. De acordo com o advogado da família, Fábio Costa, o estado de saúde dela é considerado grave. O responsável pelo crime foi Douglas Alves da Silva, 26.

Segundo o advogado da família de Tainara, Fabio Costa, eles já tinham ficado, mas não tinham uma relação. A defesa de Douglas diz que eles não tinham qualquer relacionamento ou envolvimento amoroso e que ele, na verdade, queria atingir o carro em um homem com quem teve uma discussão no bar e acabou acertando Tainara. Já em depoimento, o motorista declarou que queria apenas "dar um susto" nos dois após a briga.

O irmão da vítima, Luan Henrique, 18, afirma que a mãe está "tirando forças de onde não tem". "Ela está sem acreditar [no atropelamento] até agora.

Tainara é mãe de duas crianças, uma de 12 e outra de oito anos. À Folha de S.Paulo o irmão afirma que "não quer deixar que o caso seja esquecido" e descreve a mulher como uma pessoas batalhadora e sonhadora. "Ela gosta de todo mundo e não quer guerra com ninguém", diz.

O CASO

Douglas atropelou Tainara na manhã deste sábado (29) no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ele a atingiu com um Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal Tietê.

Após o atropelamento, policiais militares recorreram a imagens de câmeras de segurança e dados de radares da região para identificar o suspeito. Os PMs chegaram a um endereço que seria o dele, mas ele não estava lá.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu perto de um bar, e as pessoas que estavam nele presenciaram todo o episódio.

Um funcionário do estabelecimento disse à polícia que o motorista agiu de forma intencional, atropelando e passando por cima da vítima.

Quando a mulher já estava sob o veículo, o motorista ainda teria puxado o freio de mão e feito movimentos bruscos com o carro.