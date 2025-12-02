SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo secretário de Segurança Pública de São Paulo, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves disse nesta segunda-feira (1º) que a prioridade de sua gestão estará na redução da sensação de insegurança que aflige a população paulista.

A declaração foi dada na primeira entrevista de Nico a jornalistas como titular da SSP, na tarde desta segunda, horas após a solenidade que marcou a saída de Guilherme Derrite (PP) da pasta. A exoneração do antecessor está prevista para esta terça (2), mas o novo secretário já conduz o órgão estadual.

Nico disse a jornalistas que a sensação de insegurança não melhorou ante a queda de indicadores criminais e que "todos os números são favoráveis, o que falta é dar um pouco mais de evidência" na divulgação deles.

Dados divulgados pela SSP no final de novembro apontam que roubos, por exemplo, caíram 22,4% em outubro, o menor patamar para o mês em quase duas décadas. Foram 12.368 ocorrências neste ano contra 15.954 no mesmo mês de 2024.

Houve também redução no índice de homicídios ?em outubro foram 192 homicídios dolosos, 6,3% a menos do que o mesmo período no ano passado, diz a SSP.

"Os indicadores não acompanham a sensação de segurança. Eu sei que [São Paulo] é uma metrópole grande, acontece muita coisa, mas a gente está trabalhando muito", declarou.

Nico atribuiu o problema, entre outras coisas, à velocidade com que informações são transmitidas. "É o celular, aquela informação rápida. Algum fato desabonador repercute mais do que tudo que a gente fez e acertou", disse.

O novo secretário elogiou também seu antecessor, Guilherme Derrite, e disse que "se eu conseguir acompanhar os números que ele deixou já estarei feliz".

Nico convocou a entrevista nesta segunda para abordar uma operação contra suspeitos de armazenar conteúdo pornográfico infantil que resultou em cinco prisões em flagrante e na apreensão de dois menores de idade.

As diligências ocorreram na capital paulista e na Grande São Paulo e resultaram também na apreensão de dez celulares, dois notebooks e dois pendrives, todos contendo material ilícito, que agora serão objeto de perícia.