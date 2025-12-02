SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a mudança no tempo prevista para terça (2) e quarta-feira (3) em todo o território paulista. De acordo com a entidade, a passagem de um sistema meteorológico deve favorecer a formação de fortes chuvas, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado.

"Os modelos indicam condições para tempestades severas na maior parte do estado. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, quedas de árvores, destelhamentos e interrupções temporárias de energia, além de ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte. No litoral, há possibilidade de agitação marítima e ressaca", destaca o órgão.

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça ainda vai começar com sol e nebulosidade variável, o que deve manter a sensação de calor em boa parte da tarde.

Assim, o Inmet prevê que a temperatura máxima pode atingir os 29°C nas primeiras horas da tarde, enquanto a mínima fica na casa dos 20°C de madrugada.

As precipitações mais significativas estão previstas entre a tarde e o período da noite, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e rajadas de vento que podem superar os 45 km/h. Essa condição eleva a probabilidade de queda de árvores e formação de alagamentos, diz o CGE.

O CGE municipal informou que o mês de novembro terminou com 58,6 mm de chuva na capital, o que corresponde a aproximadamente 43,2% dos 135,6 mm esperados para o mês. Já em dezembro, o volume médio previsto é de 184,2 mm.

Nesta segunda-feira (1º), no Palácio dos Bandeirantes, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Defesa Civil, lançou a SP Sempre Alerta ? Operação Chuvas, operação que irá funcionar até 31 de março de 2026, período em que todo o sistema de Defesa Civil permanece em prontidão.

"A iniciativa marca a abertura do período mais sensível para deslizamentos, enchentes e enxurradas no estado, e busca garantir mais precisão nas previsões, maior agilidade nos alertas e mais capacidade de resposta", diz o órgão, destacando que o pacote que reúne R$ 69,5 milhões em investimentos, modernização tecnológica e reforço direto aos municípios.

Além da previsão de chuva, todas as regiões do estado também devem ter temperaturas elevadas nesta terça. No Vale do Ribeira, a variação de temperatura esperada nesta quarta é de 20°C a 32°C. Em Santos, de 20°C a 31°C; no Guarujá, de 23°C a 29°C; em Bertioga, de 20°C a 32°C, e em Ubatuba, de 20°C a 33°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 25°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 20°C e 34°C.

A variação deve ficar de 20°C a 35°C em Campinas, de 21°C a 31°C em Sorocaba e de 20°C a 32°C em Bauru.

Em Franca, a previsão é de variação de 22°C a 32°C; em Ribeirão Preto, de 22°C a 33°C; em Barretos, de 21°C a 33°C; em São José do Rio Preto, de 22°C a 32°C; em Presidente Prudente, de 22°C a 34°C; e em Araçatuba, de 22°C a 36°C.