O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) estreia nesta terça-feira (2) a exposição Bloco do Prazer, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

A mostra é gratuita e, segundo os idealizadores, busca repensar a festa como linguagem cultural e afirmação de identidade coletiva.

A festa é, para nós, mais que celebração. É modo de existir, criar e resistir. O Bloco do Prazer faz ecoar no museu o ritmo das ruas, das tradições e das invenções que movem a cultura cearense e nordestina, diz Luisa Cela, Secretária da Cultura do Ceará.

A exposição é uma parceria entre Ministério da Cultura, Instituto Dragão do Mar e o Museu de Arte do Rio, com patrocínio da Petrobras e da Secretaria da Cultura do Ceará.

O projeto reúne 250 obras de diferentes períodos, linguagens e artistas, com 14 trabalhos de produção recente ou comissionados contemporâneos, que exploram o corpo, som, movimento e ocupação da rua.

As obras incluem pinturas, fotografias, objetos, arquivos, documentos históricos, instalações e registros de rituais e festas populares.

A mostra vai exibir obras de cerca de 50 artistas nordestinos, sendo 30 cearenses e os demais divididos entre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia.

Na lista, estão nomes como Zé Tarcísio, Luiz Hermano, Charles Lessa, Heloísa Juaçaba e o Mestre Chico Emília, Nicolas Gondim, Blecaute e Estrigas.

Com a exposição Bloco do Prazer, o MAC-CE inaugura uma nova fase, que propõe ampliar o acesso, diversificar os públicos e aproximar a arte contemporânea das vivências do nosso povo, conta Camila Rodrigues, superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

*Estagiária sob supervisão de Tâmara Freire

Tags:

Bloco do Prazer | Ceará | exposição | Instituto Dragão do Mar | Ministério da Cultura | Museu de Arte do Ri | Região Nordeste