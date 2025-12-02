SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) faz operação na manhã desta terça-feira (2) contra ataque hacker contra deputados federais apoiadores do Projeto de Lei nº 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.

O projeto estabelece a aplicação de pena de homicídio simples nos casos de aborto em fetos com mais de 22 semanas nos casos em que a gestante provoque o aborto em si mesma ou consente que outra pessoa lhe provoque ou tenha o aborto provocado por terceiro com ou sem o seu consentimento.

Diversos sites de deputados federais foram alvos de ataques coordenados, segundo a investigação, causando instabilidade e períodos fora do ar, afetando a comunicação institucional e a atuação legislativa.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos em São Paulo e em Curitiba. A ação contou com o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica internacional.

A PF continua com as investigações para identificar todos os envolvidos no ataque cibernético.