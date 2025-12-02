SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 15-Prata do Metrô de São Paulo opera com lentidão na manhã de hoje após uma falha técnica.

Falta de equipamento elétrico entre as estações Camilo Haddad e Jardim Planalto afeta a circulação da linha. Segundo o Metrô de São Paulo, o problema começou às 7h12.

Trecho com problema de energia abrange quatro estações e fica no centro da linha. Há velocidade reduzida e maior tempo de parada entre os trens.

Não há previsão para retorno da linha à normalidade até o momento. Ao UOL, o Metrô informou que uma equipe de manutenção foi acionada para atuar no problema.

Linha 15-Prata, que opera em um monotrilho, liga região da Sapopemba à Vila Prudente, onde os passageiros podem pegar a linha 2-Verde do Metrô. Ela transporta, em média, 130 mil passageiros por dia, segundo dados de 2024.