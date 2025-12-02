SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo deve afrouxar meta fiscal de estatais em 2026 para acomodar socorro aos Correios, Putin anuncia maior vitória militar em quase 2 anos na Ucrânia e outras notícias para começar esta terça-feira (2).

GOVERNO LULA

Governo deve afrouxar meta fiscal de estatais em 2026 para acomodar socorro aos Correios. Sem essa medida, Executivo estaria sob risco de precisar segurar outras despesas do Orçamento em ano eleitoral.

BANCO MASTER

BRB fez esforço para 'manter vivo' o Banco Master e adiar liquidação, diz PF. OUTRO LADO: BRB diz que é credor na liquidação e que reforçou controles internos; Master não se manifesta.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin anuncia maior vitória militar em quase 2 anos na Ucrânia. Presidente veste farda e faz evento coreografado com generais um dia antes de receber o enviado de Trump para a guerra.

ELEIÇÕES 2026

Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro criticam Michelle por ser 'autoritária'. Ex-primeira-dama atacou aproximação de bolsonaristas do Ceará com Ciro Gomes.

BANCO CENTRAL

Galípolo diz que mercado de trabalho aquecido demanda BC conservador. Presidente do BC defende postura do Copom de manter juros a 15% e evita prever corte.

SUPREMO

Aliados de Messias querem levar pastores ao Senado para pressionar por aprovação para o STF. Indicado de Lula para a corte é evangélico e tem apoio em setores religiosos.

SÃO PAULO

Teodoro Sampaio acumula lojas vazias e gera temor em comerciantes e moradores. Gestão Nunes diz que reforçou as ações de zeladoria na via em Pinheiros, na zona oeste de SP.

ECONOMIA

'Dress code' no trabalho ainda importa? Especialistas respondem. Mesmo com regras mais flexíveis, especialistas alertam que a aparência segue sendo um importante cartão de visitas no mundo corporativo.