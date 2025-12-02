SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 62 anos morreu após descobrir que o filho tinha sido assassinado no interior de Santa Catarina.

Ademir Antônio Casanova teve uma parada cardíaca após saber da morte do filho, Claudecir da Cruz Casanova, 30. O caso aconteceu na cidade de Abelardo Luz, a 574 km de Florianópolis.

Claudecir foi morto após uma briga na saída de um baile, na madrugada do domingo. Segundo a polícia, o grupo em que o homem estava se desentendeu com outro grupo e, durante a confusão, a vítima foi esfaqueada.

Três pessoas foram presas. Elas foram apontadas por testemunhas como autoras do crime e foram levadas à delegacia de Xanxerê. Os nomes delas não foram divulgados até o momento.

Corpos de pai e filho foram velados e enterrados ao mesmo tempo. A cerimônia aconteceu na manhã de ontem no Cemitério Municipal de Abelardo Luz.