SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis estados brasileiros estão em alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades hoje.

Aviso para chuvas de até 100 milímetros e ventos de até 100 km/h vai de 12h de hoje às 10h de amanhã. Também há risco de queda de granizo, corte de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

Aviso de tempestade cobre todo o estado do Rio de Janeiro. O Alerta Rio apontou para a possibilidade de raios e rajadas de vento no turno da tarde.

São Paulo é o segundo estado com maior área em alerta. Além da capital e da Região Metropolitana, aviso vale para cidades do interior, como Ribeirão Preto, Campinas, Jaú, Bauru, Taubaté e Jundiaí.

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, faixa leste e áreas na divisa com Minas Gerais têm o maior risco de temporais. Na região do Vale do Paraíba, as chuvas fortes começaram ainda na manhã de hoje, informou o órgão.

Área nordeste de Santa Catarina; parte leste do Paraná, sul do Espírito Santo e metade sul de Minas Gerais também estão notificadas pelo Inmet. Vitória, Curitiba e Belo Horizonte são as capitais que estão sob alerta, além de Rio e São Paulo.

DEIXE A SUA CASA IMEDIATAMENTE SE:

Identificar rachaduras em muros ou paredões. As fissuras podem indicar instabilidade na estrutura de casas e encostas.

Perceber escoamento de água barrenta de encostas. Isso pode ser sinal de um deslizamento de terra prestes a acontecer.

Ouvir estalos em blocos e rochas ou ver trincas em solo, ou nas paredes. Essas movimentações também podem sinalizar um deslizamento. Se estiver dentro de casa, observe se as janelas e portas ficaram emperradas, pois isso também pode sinalizar risco estrutural.

Ver postes ou árvores inclinados, ou muros "com barriga". Essas deformações são indicativos de deslocamento do solo ou estrutura comprometida.

O número da Defesa Civil de São Paulo é 199 e ele deve ser acionado em todas as situações acima. Outro número importante para se ter em mãos é o do Corpo de Bombeiros: 193.

AÇÕES PREVENTIVAS PODEM AJUDAR

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro como o enviado aos moradores da capital em 24 de janeiro.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil da cidade de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tivessem sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. A Defesa Civil também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.