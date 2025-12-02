SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma abordagem policial no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, terminou com um morto na noite de domingo (30). Um homem, identificado como Abner Ferreira Esposito de Sousa, foi baleado nas costas e morreu ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar. A idade dele não foi revelada.

Segundo o registro da PM, a ação começou após um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informando sobre um homem exibindo uma arma de fogo na região.

Ao chegarem à rua Berenice, os policiais afirmam ter encontrado três motocicletas. Os ocupantes, ao avistarem a viatura, tentaram fugir. Durante a perseguição, um dos motociclistas perdeu o controle e colidiu contra a viatura.

Os dois ocupantes caíram. De acordo com o registro oficial, eles fugiram em direções opostas. Nesse momento, um dos PMs disse ter visto Sousa com uma arma na mão, "na iminência de atentar contra a equipe policial". Foi quando o policial efetuou o disparo.

Sousa, que estava de costas quando ao ser atingido, foi levado ao Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu.

O outro suspeito conseguiu fugir. No local, foi apreendida uma arma calibre 38 com numeração raspada, além da arma utilizada pelo policial militar.

A ocorrência foi registrada no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) como morte decorrente de intervenção policial e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) requisitou exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) para auxiliar nas investigações.