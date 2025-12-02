SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tainara Souza Santos, 31, que foi atropelada e arrastada por um homem na saída de uma festa no sábado, passará por nova cirurgia.

Mulher, que já teve as duas pernas amputadas, vai colocar pinos na bacia. A informação foi confirmada pelo advogado da família de Tainara ao UOL. Não há até o momento informação sobre quando a operação vai acontecer.

Tainara está internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na zona norte de São Paulo. Não se sabe o estado de saúde dela, mas a reportagem apurou que a mulher teve graves ferimentos nas nádegas, olho e cabeça, além de ter tido as pernas amputadas. O UOL tenta contato com o hospital onde ela está internada.

Autor do crime, Douglas Alves da Silva, 26, foi preso no domingo. Na entrada da delegacia, ele afirmou que não teve a intenção de atropelar a mulher, versão que foi contestada por um amigo que estava com ele no carro e deu depoimento à polícia.

'QUIS DAR UM SUSTO'

Em depoimento, Douglas disse que seu amigo se desentendeu com o homem com quem a vítima estava, informou o delegado Augusto Bícego. O suspeito afirmou que interveio na discussão entre os dois e tomou uma garrafada no rosto, e que depois ele saiu de carro com o amigo, chamado de Kauan.

Momentos depois, ele afirmou que viu a vítima caminhando com o homem e decidiu "dar um susto" no casal. Segundo Douglas, Tainara se "projetou" contra o carro e foi atropelada. O advogado de Kauan, Matheus Lucena, negou a versão do interrogado, a classificando como "fantasiosa e exculpatória".

Suspeito também disse que percorreu mais de 1 km com a vítima presa ao veículo porque o som do carro estava alto. Ao ser questionado sobre ter arrastado a mulher, voltou a citar o volume do som e afirmou que os vidros do carro estavam fechados.

Amigo disse que Douglas tinha histórico de relacionamento com a vítima. Ao UOL, o delegado comentou que o amigo dele já conhecia a vítima.

Suspeito teria histórico de relacionamento com Tainara e ficou "enfurecido", ao vê-la com outro homem, segundo o delegado. O amigo de Douglas afirmou à polícia que ele não gostou de ter visto Tainara acompanhada.

Douglas atropelou Tainara Souza Santos, 31, propositalmente na saída de um bar no sábado, afirmaram testemunhas. Imagens mostram que ela foi arrastada pela avenida Morvan Dias de Figueiredo até a rua Manguari, na altura da Marginal Tietê.

Tainara foi arrastada por cerca de um quilômetro antes de ser abandonada ferida. Ela teve as duas pernas amputadas e está internada intubada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

Douglas fugiu após o crime e foi preso na noite desta segunda-feira (1º) Testemunhas contaram à polícia que ele conhecia a vítima e que os dois teriam discutido no bar onde ela estava, conforme informações do boletim de ocorrência.

Uma das testemunhas detalhou que o suspeito puxou o freio de mão do veículo para aumentar o atrito e machucar ainda mais a vítima. Outras pessoas tentaram impedir o crime, mas o agressor acelerou o veículo. A Polícia Civil de São Paulo afirmou que investiga a tentativa de feminicídio. O caso foi registrado no 73° DP (Jaçanã).