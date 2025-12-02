SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte de uma carreta bitrem carregada de caroço de algodão tombou de um viaduto na avenida Anhanguera, em Aramina (SP), a 430 km da capital, na madrugada desta terça-feira (2).

Motorista perdeu o controle do veículo e bateu na defesa metálica do viaduto. O acidente aconteceu no km 439 da via, no sentido sul, segundo a Artesp. As causas do acidente não foram identificadas até o momento.

A cabine e a parte dianteira do caminhão permaneceram no viaduto, mas a parte traseira do veículo tombou sobre a faixa de acesso ao local. A carga ficou espalhada na pista que passa sob o viaduto.

O caminhoneiro não ficou ferido e ninguém passava na faixa de acesso no momento do acidente. A Artesp não informou de onde o caminhão partiu nem qual era o destino dele.

Viaduto onde tombamento aconteceu continuava interditado por volta das 11h, mais de 10 horas após acidente. Segundo a Artesp, as equipes aguardavam a chegada da seguradora da carga.

