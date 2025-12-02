SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta terça-feira (2) um dos suspeitos de envolvimento na morte do empresário Leandro de Oliveira, 40.

Homem foi detido em Osasco (SP). A identidade dele não foi divulgada pela polícia. A corporação também não detalhou qual a participação do suspeito no crime.

Polícia também cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de celulares. Segundo a polícia, as investigações seguem em andamento para identificar os demais envolvidos no crime e esclarecer o caso.

Empresário foi morto a tiros na madrugada do dia 24 de novembro, no bairro Novo Osasco, em Osasco. Leandro foi assassinado em frente ao lava-rápido do qual era dono. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime.

Dois homens se esconderam embaixo de um caminhão antes de dispararem contra o empresário. No vídeo, é possível ver que Oliveira chega ao local por volta das 1h43, desce do veículo, uma BMW, e caminha até a porta do estabelecimento.

Em poucos segundos, um dos homens saca a arma e atira diversas vezes contra a vítima. O empresário morreu no local.

Após atirarem, os suspeitos fugiram com o carro da vítima. No dia seguinte, o veículo foi encontrado no bairro Metalúrgico, a cerca de 3 km do local, e encaminhado para perícia. O caso foi registrado como roubo a veículo no 5º DP da cidade, que tenta identificar os autores do crime.

Família acredita que o empresário foi vítima de uma emboscada. A mãe dele, Benedita, afirmou que o filho era um homem trabalhador. "Sempre respeitou a mim e ao pai. Não esperava perder ele dessa forma, quero justiça", disse em entrevista à TV Record.

Os pertences do empresário foram encontrados no veículo, segundo os familiares. "Eu acredito que foi uma maldade que fizeram com ele, alguém que ele conhecia", afirmou a mãe.