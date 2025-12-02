SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta terça-feira (2) 13 pessoas investigadas por integrar uma organização criminosa responsável por operações de tráfico de drogas e armas em todo o país, inclusive com negócios com o PCC e o Comando Vermelho.

O homem apontado como líder da organização criminosa foi preso na manhã desta terça-feira em Itapema, litoral de SC. No apartamento dele, localizado em um condomínio de alto padrão, policiais encontraram dinheiro em espécie em um fundo falso de armário.

Investigado negociava diretamente com líderes de facções que demandavam drogas e armas. Segundo o delegado Victor Loureiro Mattar Assad, ele negociava com líderes de facções que demandavam drogas e armas, além de toda a logística no transporte delas. Ele coordenava toda a operação, contando inclusive com apoio da irmã e de sobrinhos.

Para facções do Rio de Janeiro, eram transportadas principalmente armas de grosso calibre. "Eles tinham clientes no estado, que frequentemente solicitavam a eles fuzis, para abastecer as áreas conflagradas do Rio", acrescentou o delegado.

Além das prisões, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, 28 ordens de bloqueio de veículos e 14 bloqueios de contas bancárias. Foram apreendidos ao longo do dia montantes de dinheiro em espécie, armas de fogo, porções de drogas, veículos de luxo e uma moto-aquática.

Grupo movimentou mais de R$ 513 milhões em operações suspeitas por meio de empresas de fachada. Segundo a Polícia Civil, os valores são incompatíveis com declarações de pessoas e empresas investigadas. De acordo com o delegado Assad, além do tráfico de drogas e armas, o esquema criminoso possuía estrutura empresarial, praticava lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.