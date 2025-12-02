SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cães da raça golden retriever possuem raízes genéticas de comportamento semelhantes às dos seres humanos, que influenciam características emocionais e cognitivas de maneira parecida.

Um estudo da Universidade de Cambridge analisou o DNA de mais de 1.300 golden retrievers, com idades entre três e sete anos. Os pesquisadores concluíram que alguns dos genes que moldam o comportamento desses cães também estão presentes em humanos. Isso significa que parte das bases biológicas responsáveis por emoções e atitudes é compartilhada entre as duas espécies.

A pesquisa identificou que genes específicos ligados ao comportamento canino também aparecem relacionados a estados comuns em pessoas. Entre eles: ansiedade, depressão, inteligência, sociabilidade e resposta ao estresse.

Segundo a pesquisadora Eleanor Raffan, as descobertas oferecem fortes evidências de que humanos e golden retrievers compartilham raízes genéticas para seu comportamento. "Os genes que identificamos influenciam frequentemente estados emocionais e comportamentos em ambas as espécies", afirmou.

Durante o estudo, os especialistas encontraram cerca de 12 genes envolvidos em traços emocionais e comportamentais em humanos e cães. O gene PTPN1, por exemplo, está associado à agressividade nos goldens e aparece em pesquisas humanas ligadas à depressão e a capacidades cognitivas. Outro gene, ROMO1, relacionado à facilidade de treinamento nos cães, também está ligado à sensibilidade emocional e inteligência em humanos.

Essas descobertas sugerem que tutores devem considerar o componente emocional durante um adestramento. Ou seja, alguns comportamentos têm raiz genética e não se tratam apenas de "obediência" ou "recompensa", mas de predisposições emocionais.

Os pesquisadores também destacam a relevância para os cuidados veterinários. Se um cão apresenta medo excessivo, por exemplo, e isso está vinculado a um gene equivalente ao que influencia ansiedade em humanos, medicamentos usados para reduzir ansiedade podem ser úteis, quando indicados corretamente.

Além disso, compreender essas semelhanças genéticas ajuda a interpretar melhor o mundo emocional dos cães - por que alguns são mais medrosos, ansiosos ou reativos. Assim, evita que comportamentos sejam rotulados como "birra" ou "má conduta", quando podem ser sinais de estresse.

Os pesquisadores reforçam, contudo, que genética não determina comportamento por completo. Ela gera predisposições, mas o ambiente - rotina, experiências, manejo, criação - continua sendo decisivo para moldar como esses traços se manifestam.