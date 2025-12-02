SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como previsto pelos institutos de meteorologia, a região metropolitana de São Paulo foi atingida por uma chuva forte no início da tarde desta terça-feira (2), o que fez com que o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climática) da Prefeitura de São Paulo colocasse a zona sul da cidade em estado de atenção para alagamentos às 14h05 e toda a cidade, às 16h30.

Por volta das 14h, o tempo abafado gerou áreas de instabilidade sobre a Grande São Paulo que atuavam com lento deslocamento no extremo da zona sul, de forma isolada com forte e moderada intensidade principalmente entre as subprefeituras de Parelheiros e Capela do Socorro.

Nas próximas horas, estas áreas podem se espalhar pela cidade, ajudadas pela chegada da brisa marítima. Há potencial para rajadas de vento.

O órgão municipal também divulgou os locais com os registros de rajadas de vento mais fortes. Na estação meteorológica Lapa/Vila Leopoldina, às 14h30, foi registrado 39,9 km/h. Em Santana/Carandiru, às 13h20, 36,5km/h; e em M'boi Mirim/Barragem Guarapiranga, às 13h50, 26,4km/h.

Às 16h15, a Defesa Civil do estado alertava para chuva forte se espalhando por Embu Guaçu, Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra, com vento, raios e granizo. Além disso, uma outra nuvem atingia a zona leste.

Por causa desse cenário, às 16h13, o município de Juquitiba era o mais afetado pela falta de energia elétrica. Segundo a Enel, 12,46% das residências estavam às escuras nesse horário. Na capital, eram 12.658 imíveis, ou 0,21% do total.

Na quarta-feira (3), o CGE prevê que o tempo siga chuvoso com temperaturas em declínio. Os termômetros devem variar entre mínimas de 18°C e máximas em torno dos 25°C. As precipitações devem ocorrer alternadas com períodos de melhoria, variando de intensidade ao longo do dia. A continuidade das chuvas mantém elevado o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

Na quinta (4) ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, que diminuem no decorrer do dia, informa o CGE. O sol pode aparecer entre muitas nuvens especialmente no período da tarde, mas as temperaturas não devem subir muito com mínimas em torno dos 16°C e máximas que permanecem abaixo dos 23°C.