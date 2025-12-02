SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspeito de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos, 31, por vias de São Paulo, Douglas Alves da Silva afirmou durante audiência de custódia que foi torturado durante sua prisão.

Após deixar Tainara gravemente ferida, Douglas fugiu do local e foi encontrado em um hotel na zona leste de São Paulo na noite de domingo (30). Ela teve as duas pernas amputadas, está intubada e deve passar por uma nova cirurgia de enxerto nesta terça-feira (2).

O registro feito pela polícia da ocorrência diz que Douglas reagiu à prisão e, por isso, foi baleado no braço. Na sequência, foi encaminhado para o hospital e, por fim, levado para a delegacia. A Folha de S.Paulo teve acesso ao documento.

O advogado do suspeito, Marcos Tavares Leal, alega que ele estava dormindo no momento que a polícia entrou no quarto do hotel em que estava e o agrediu. Douglas não teve acesso a atendimento médico e que estava com feridas expostas na segunda-feira, quando passou por audiência de custódia.

Em um ofício, o juiz do caso acionou a Corregedoria para que seja apurada a conduta da prisão de Douglas.

Nesta terça-feira (2), o advogado afirmou às autoridades que Douglas "não recebeu qualquer atendimento, permanecendo com a ferida aberta, expondo-se a risco concreto e iminente de infecção, especialmente diante do ambiente insalubre em que se encontra custodiado".

Em nota, a Polícia Civil diz que a abordagem cumpriu "todos os requisitos necessários e foi realizada dentro dos parâmetros de legalidade".

A corporação afirma que Douglas foi autuado em flagrante por resistência e desobediência e levado à delegacia para os procedimentos de polícia judiciária após receber atendimento médico. Ao passar por audiência de custódia, permaneceu preso por decisão da Justiça.

O CASO

Douglas atropelou Tainara na manhã de sábado (29) no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo. Ele a atingiu com um Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal.

Após o atropelamento, policiais militares recorreram a imagens de câmeras de segurança e dados de radares da região para identificar o suspeito. Os PMs chegaram a um endereço que seria o dele, mas ele não estava lá.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu perto de um bar, e as pessoas que estavam nele presenciaram todo o episódio.

Um funcionário do estabelecimento disse à polícia que o motorista agiu de forma intencional, atropelando e passando por cima da vítima.

Quando a mulher já estava sob o veículo, o motorista ainda teria puxado o freio de mão e feito movimentos bruscos com o carro.