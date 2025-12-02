SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da Polícia Militar foram flagrados agredindo com golpes de cassetete e rasteiras frequentadores de adega, na região do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, na noite de domingo (30).

A corporação afirmou que abriu sindicância para apurar a conduta dos policiais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas correndo para fora da adega, na rua Jacintho Pereira, no Parque Panamericano, com a chegada da polícia. Os policiais desferiram vários golpes contra os jovens, que não ofereciam resistência e tentavam deixar o local.

Uma mulher foi perseguida e atingida pelas costas. Um jovem caiu e foi agredido por dois policiais.

Em outro momento, um homem foi segurado pelo pescoço e empurrado. Outro frequentador foi empurrado por um PM enquanto outro dava uma rasteira. Vários apanharam enquanto tentavam sair do estabelecimento.

É possível ouvir os agentes mandando os clientes correrem enquanto os chamam de vagabundos.

Uma das cenas mostra o estabelecimento parcialmente destruído e policiais jogando cadeiras contra um homem que está dentro da adega. O homem não reagia e mantinha as mãos para o alto enquanto era agredido xingado. Uma pessoa gritou que estava filmando a agressão.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a PM foi acionada por um morador que dizia estar sendo impedido de acessar a garagem de sua residência.

A corporação, por meio da pasta da segurança, disse que tem protocolo específico de atendimento para ocorrências envolvendo aglomeração de pessoas, como era o caso.

"Uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos e as imagens são analisadas a fim de identificar todos os policiais envolvidos e individualizar as condutas daqueles que atuaram em desacordo aos procedimentos", afirmou.

A Corregedoria da PM, também por meio da SSP, afirmou que permanece à disposição para registrar e apurar qualquer denúncia.