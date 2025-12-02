SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um agente da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi filmado atirando à queima-roupa, com arma não letal, contra um jovem durante dispersão de um baile funk, na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo.

O caso ocorreu na noite de domingo (30), na rua Schumacher, no Jardim Elisa Maria.

Imagem registrada no local mostra que o guarda segura a garupa da moto, que é conduzida por um jovem sem capacete. O homem cai da moto e na sequência é atingido na região do peito por um disparo da arma do agente, que estava a poucos passos dele.

O jovem sai cambaleando, com as mãos na região atingida.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que durante patrulhamento ostensivo na região do Jardim Elisa Maria, a corporação encontrou vias interditadas indevidamente e grande concentração de pessoas em um baile funk irregular.

Segundo a secretaria, os guardas foram recebidos com arremessos de tijolos e garrafas e, para conter o tumulto e restabelecer a ordem pública, foi necessário "protocolo operacional para dispersão de pessoas com uso de material de menor potencial ofensivo".

Sete motocicletas sem emplacamento foram apreendidas, além de uma moto roubada e um carro de som, foram apreendidos, de acordo com secretaria da gestão Ricardo Nunes (MDB).

A ocorrência foi registrada no 72º Distrito Policial (Vila Penteado). Denúncias sobre eventuais desvios de conduta poderão ser apuradas pela Corregedoria da corporação.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que nove veículos foram apreendidos. Entre eles uma motocicleta, sem placa, constava como produto de furto e foi devolvida à vítima, que já havia registrado boletim relacionado ao crime.

Os demais veículos foram recolhidos para verificação após suspeita de adulteração e receptação e a perícia foi acionada.

O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e localização/apreensão de veículo.