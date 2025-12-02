Após um recorde de 1.068 obras inscritas e 50 selecionadas para a primeira fase de votação popular, o 16º Festival de Música da Rádio Nacional divulgou as músicas finalistas.

A mais votada foi "Ribeirão", de Edimar Silva e Vanessa Pinheiro, com 2.622 votos. No total, foram 22.732 votos computados.

Outras 11 canções foram escolhidas pela Comissão Julgadora do festival. A votação que decidirá a ganhadora na categoria Música Mais Votada na Internet já começou.

Clique aqui para votar.

No dia 12 de dezembro serão anunciadas as músicas vencedoras em uma transmissão ao vivo diretamente dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Além de Música Mais Votada na Internet, as canções disputam o prêmio nas categorias Melhor Música com Letra, Melhor Intérprete, Melhor Letra e Melhor Arranjo.

Confira a lista completa das finalistas:

01 - Ana Reis e Bruno Patrício - Bruno Patrício e Climério - "Meu Lugar" - DF

02 - Duda Brack e Ney Matogrosso - Duda Brack e Seko Bass - "Ouro Lata" - RJ

03 - Gabriê - Gabriê e Thiago Maziero - "Da Beira" - RO

04 - Gildomar Marinho - Gildomar Marinho - "Maresia" - CE

05 - Ilana Volcov e Cristovam Bastos - Guinga e Aldir Blanc - "Odalisca" - SP

06 - Jhê e Paulo Sartori - Jhê, Paulo Sartori e Pedro Matos - "Batanga" - RJ

07 - José de Ribamar Santos - José de Ribamar e João Batista Ribeiro - "Sentimento das Águas" - MA

08 - Juliana Franco - Vinícius Coelho e Marlon D'Oliveira - "Samba Cadente" - PA

09 - Natália Pery - Natália Pery - "Revolta" - SP

10 - Renato Matos e Experimental Dub - Renato Matos - "Solidão Celular" - DF

11 - Vanessa Pinheiro - Vanessa Pinheiro e Edmar Silva - "Ribeirão" - DF

12 - Zé Motta, Carlos Chaves e Mônica Salmaso - Zé Motta, Carlos Chaves e Moyses Marques - "Minha Irmã e Eu" - RJ

O Festival de Música da Rádio Nacional nasceu em 2009 com o intuito de revelar ao Brasil cantores e compositores da Música Popular Brasileira. Em 2024, pela primeira vez, o evento abriu inscrições para músicos de todo o Brasil.

Os artistas selecionados pelo público e pelo júri passam a tocar na programação da Rádio Nacional FM.

