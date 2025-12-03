SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge um dos pavilhões do Ceasa (Centro Estadual de Abastecimento) no Irajá, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, desde a madrugada desta quarta-feira (3).

Ao menos 80 bombeiros de 15 unidades operacionais estão no local. O Corpo de Bombeiros usa drone equipado com câmera térmica para identificar pontos de calor e orientar sobre as melhores estratégias de combate às chamas.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o fogo atinge o pavilhão 43. Além dos bombeiros, equipes da CET (Companhia de Engenharia Tráfego), da Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) e da Guarda Municipal estão no Ceasa.

Segundo relatos de testemunhas, o incêndio começou em uma loja de alimentos e se espalhou rapidamente para estabelecimentos vizinhos que vendem plásticos, papéis, bebidas e outros materiais inflamáveis. Não há, até o momento, registro de vítimas.

A unidade da Ceasa em Irajá anunciou esta semana o funcionamento em horário especial a partir do dia 8, devido às festas de Natal e Ano Novo, período em que é maior o movimento no mercado de hortifrutigranjeiros.

Segundo o comunicado, o local ficará aberto até as 3h, do dia 8 de dezembro ao dia 2 de janeiro de 2026.