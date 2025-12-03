SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frente fria que passa pela região Sudeste do país mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo nesta quarta-feira (3), com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

As instabilidades, inclusive, fizeram com que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitisse nesta terça (2) um alerta laranja, de perigo, para tempestade em quase todo o território paulista, a partir da região de Bauru rumo à faixa leste.

Nesse trecho do alerta, o Inmet indica possibilidade de chuva de 30 mm a 60 mm/h ou de 50 mm a 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.

De acordo com a Climatempo, desde cedo as pancadas de chuva podem atingir norte, nordeste, leste e litoral, espalhando-se para outras áreas ao longo do dia. À tarde, as precipitações ganham força e podem ser moderadas a fortes. A área com maior chance de temporal é perto da divisa com Minas Gerais.

Na região metropolitana da capital, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo indica que o tempo segue chuvoso com temperaturas em declínio.

Os termômetros devem variar da mínima de 18°C, que deve ocorrer no fim da noite, à máxima em torno dos 26°C. "As precipitações devem ocorrer alternadas com períodos de melhoria, variando de intensidade ao longo do dia. A continuidade das chuvas mantém elevado o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", informa o CGE.

No restante do estado de São Paulo, o alerta do Inmet é amarelo, de perigo potencial, para chuva entre 20 mm e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Nesses locais, o risco é baixo para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Além da previsão de chuva, todas as regiões do estado também devem ter temperaturas elevadas nesta terça. No Vale do Ribeira, a variação de temperatura esperada nesta quarta é de 17°C a 28°C. Em Santos, de 16°C a 25°C; no Guarujá, de 21°C a 24°C; em Bertioga e em Ubatuba, de 15°C a 26°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica míto, de 22°C a 31°C; em Barretos, de 22°C a 31°C; em São José do Rio Preto, de 22°C a 29°C; em Presidente Prudente, de 22°C a 32°C; e em Araçatuba, de 22°C a 31°C.

FENÔMENO ZCAS ESTACIONA NA REGIÃO CENTRAL DO PAÍS

A partir desta quarta e até pelo menos os próximos cinco dias, um fenômeno climático manterá uma grande região do centro do país com previsão de tempestades. O Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul) é um sistema que aparece normalmente entre o fim da primavera e o verão e se caracteriza pela formação de um corredor de umidade (e nuvens carregadas) da amazônia até a região Sudeste.

Segundo a Climatempo, a Zcas é responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa sobre parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e até em parte do Nordeste. A influência sobre estados da Região Sul é pouco usual, mas pode ocorrer.

Nesta quarta, o Inmet indica que a faixa com maior risco de temporal, acima de 100 mm por dia, vai do sul de Goiás, passando pela região central de Minas Gerais até o Espírito Santo, atingindo também a parte centro-norte do Rio de Janeiro.