SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de o União indicar Rubinho Nunes para presidência da Câmara Municipal de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e vereadores de sua base de apoio insistem na reeleição do atual presidente Ricardo Teixeira (União).

A indicação de Rubinho foi anunciada pelo União nesta segunda-feira (1º), mas é contestada por vereadores do próprio partido e de Nunes. A escolha da Mesa Diretora está prevista para dia 15 de dezembro.

Há um consenso de que a presidência do Legislativo seja do União, isto após acordo firmado nas eleições de 2024 como moeda de troca para sigla apoiar Nunes.

"O Ricardo Teixeira é do União Brasil, e tem uma tradição na Casa de os presidentes ficarem dois anos", disse Nunes, que ainda demonstra incômodo pelo fato de Rubinho ter apoiado Pablo Marçal na eleição de 2024.

"A candidatura não é por partido. Terá as duas candidaturas [Rubinho e Teixeira]. Não consigo entender essa posição do Milton Leite, o Ricardo Teixeira é do União e ligado a ele", prosseguiu o prefeito à Folha.

Procurado pela reportagem, Leite afirmou que não irá responder.

O nome favorito de Leite era o de seu afilhado político Silvão Leite (União), mas, no fim, a sigla definiu por Rubinho.

Ao anunciar o nome dele, o União disse, em nota, que a escolha da bancada segue o acordo firmado, em dezembro de 2024, de estabelecer um rodízio de vereadores ao longo dos quatro anos de legislatura.

Vereadora do União, Amanda Vettorazzo (União) também contestou a escolha por Rubinho e diz que, em razão de compromisso firmado anteriormente, não esteve na reunião desta segunda.

"Eu sou muito entusiasta para o Ricardo Teixeira continuar, o trabalho de um ano é pouco para colher frutos, não tem porque", disse Amanda.

"O nome do Rubinho nem era ventilado. Para o bem da Casa, eu torço que tenha um acordo. O nome do Silvão faria mais sentido que o Rubinho."

A base também estuda a viabilidade de lançar um outro nome, caso Teixeira prefira seguir a escolha do partido.

"Nosso candidato é o Ricardo Teixeira. Não temos planos B", diz o vereador João Jorge (MDB), que é da base do prefeito e planeja se candidatar à presidência no final de 2026.

Procurados, Teixeira e Rubinho não se manifestaram até a publicação deste texto.