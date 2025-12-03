SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empréstimo de R$ 20 bi para salvar os Correios é suspenso, Alcolumbre cancela sabatina de Messias e outras notícias para começar esta quarta-feira (3).

GOVERNO

Tesouro rejeita dar garantia, e empréstimo de R$ 20 bi dos Correios é suspenso. Órgão avisou que não daria aval à operação de financiamento devido aos juros altos.

SENADO

Alcolumbre usa recuo em data de sabatina para retomar controle sobre indicação de Messias. Senador queria votar indicado de Lula mesmo sem documentação completa, mas foi demovido.

ELEIÇÕES 2026

Flávio visita Bolsonaro e diz que pediu desculpas a Michelle após críticas. Senador disse que não há palanque definido em nenhum estado para eleição de 2026.

AIDS

Novo paciente tem remissão do HIV, aponta revista Nature. Homem teve terapia antirretroviral descontinuada há seis anos.

SÃO PAULO

Feminicídio registra recorde em São Paulo e brutalidade dos crimes assusta. Especialistas apontam que falta de priorização orçamentária e omissão social contribuem para o agravamento do problema.

RELIGIÃO

CNBB indica bispo para diálogo com católicos LGBTQIA+: 'Cura gay é lamentável'. Dom Arnaldo Carvalheiro Neto diz que 'Deus não renega nenhum filho' e ajudará no diálogo entre as partes.

GUERRA DA UCRÂNIA

Se Europa quer guerra, estamos prontos agora, diz Putin. Antes de se encontrar com genro de Trump e negociador para discutir paz na Ucrânia, russo critica demandas europeias.

CINEMA

Wagner Moura e 'O Agente Secreto' ganham prêmio de críticos de Nova York. É a primeira vez que um ator brasileiro ganha esse troféu.

ESPORTE

Flamengo tenta confirmar título, e quatro lutam contra rebaixamento em rodada crucial. Rubro-negro pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira (3) mesmo em caso de derrota para o Ceará.

CELEBRIDADES

Filha de Flávia Alessandra conta que mãe foi chamada na escola após posar para a Playboy. Giulia Costa conta que colegas encontraram fotos do ensaio sensual durante aula de informática.

BRASIL

Jovem morto por leoa em zoológico na Paraíba era fã de animais e fugia com cavalos quando criança. Conselheiras tutelares acompanharam trajetória de Gerson desde 2017, quando foi encontrado sozinho em rodovia.

APLICATIVOS

Foguinho do TikTok fomenta vício em crianças e jovens, diz ONG. Procurada, plataforma não respondeu à reportagem.