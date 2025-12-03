SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo criminoso que enviava brasileiros de forma ilegal aos Estados Unidos é alvo de uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais nesta quarta-feira (3).

Quadrilha ajudava os migrantes a fazerem travessias pela América Central para cruzar a fronteira com os EUA pelo México. Os alvos da operação Monterrey recebiam dinheiro dos imigrantes que queriam morar nos EUA e organizavam a travessia, segundo a PF.

Ao menos 63 pessoas foram traficadas pelo grupo, segundo as investigações da PF. Uma denúncia anônima levou a polícia até um contrabandista brasileiro que seria líder do grupo. Ele vive em Ipatinga (MG). A partir dele, os outros envolvidos foram encontrados.

Na operação de hoje, sete mandados de busca e apreensão são cumpridos contra cinco pessoas. Os mandados são cumpridos em Ipatinga e em Santana do Paraíso, em MG.

Foram R$ 8,1 milhões em bens bloqueados. Valores correspondem à movimentação ilegal que teria sido feita pelos criminosos com a atividade. Suspeitos podem responder por promoção de migração ilegal, posse ou porte irregular de arma de fogo, usura, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.