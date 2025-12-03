SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chuvas são esperadas para quase todas as partes do Brasil ao longo do dia, mas calor permanece, de acordo com o Climatempo. Confira a previsão por região.

SUDESTE

Pancadas moderadas a fortes devem ocorrer no Sudeste, mas a temperatura segue elevada. Com a formação de uma nova área de baixa pressão próxima à costa paulista, as instabilidades ganham força desde o fim da manhã sobre o estado, além da metade oeste e sul de Minas, Rio de Janeiro e norte do Espírito Santo.

Na capital de São Paulo, há chance de chuva ao longo de todo o dia. Ainda de acordo com a agência de meteorologia, a mínima é de 20ºC e a máxima chega aos 29ºC, com pancadas especialmente à tarde e à noite.

SUL

A previsão é de chuva moderada a forte com trovoadas e ventos de 40 a 50 km/h. As pancadas começam no início da quarta-feira na faixa norte do Rio Grande do Sul e avançam sobre Santa Catarina e Paraná. As temperaturas devem ser elevadas, com exceção na Serra gaúcha e catarinense, onde as máximas não sobem tanto.

CENTRO-OESTE

Chuva deve ser moderada a forte. Instabilidades atuam desde cedo sobre grande parte de Goiás, noroeste, sudeste, leste e interior do Mato Grosso, além do norte e interior do Mato Grosso do Sul.

À tarde, ela deve ganhar mais força devido ao calor e alta umidade. As temperaturas seguem elevados, no entanto, e o tempo fica abafado.

NORDESTE

Chuvas serão fracas no litoral, com instabilidades moderadas a fortes no interior. Há chance de chuvas fracas no litoral da Bahia e entre Alagoas e Rio Grande do Norte, aponta o Climatempo. No oeste baiano, metade sul do Maranhão e Piauí, temporais podem ser mais fortes.

NORTE

Chuva está prevista para ser moderada a forte com risco de temporais no sul da região. As instabilidades seguem atuando com chuvas moderadas a fortes principalmente no sul do Amazonas, Acre, Rondônia e leste do Tocantins. No nordeste do Pará e no Amapá, o tempo permanece mais firme. As temperaturas seguem elevadas.